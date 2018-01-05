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Спорт | Во дворце спорта «Сура» состоялась семейная эстафета по плаванию

05.01.2018|15:52
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Из-за новогоднего стола – в бассейн. В новогодние праздники во дворце спорта «Сура» для детворы, мам и пап, бабушек и дедушек устроили эстафету. Ее проводят здесь уже несколько лет подряд, и с каждым годом все больше пензенцев участвует в заплывах.

Антонина Борисовна и Николай Михайлович Глуховы – пенсионеры. Они решили участвовать в эстафете ради внука Платона. Мальчик – капитан этой семейной команды.

«Мы все энтузиасты, часто ходим в бассейн. Внук приезжает к нам из Москвы. Вот он приехал и уговорил нас участвовать в соревновании», - рассказала Антонина Глухова.

Вместе с любителями поплавать на водной дорожке будет выступать со старшим сыном и участница Олимпийских игр 1992 года в Барселоне Наталья Яковлева. Рекорды на короткой воде она ставить не собирается, ведь главное – поддержать ребенка.

«Мы вчера учились делать старт. Я говорю: «Колян, ты только не проиграй, а то мне будет очень неудобно», - пошутила Наталья Яковлева.

«В эстафете могут принять участие команды: два взрослых и один ребенок или один взрослый и один ребенок. Примечательно, что каждый участник у нас получает приз», - отметила директор дворца спорта «Сура» Людмила Карпова.

Показавшим лучшее время достались абонементы на посещение бассейна «Сура».

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