05.01.2018 | 16:22

В библиотеке им. М. Ю. Лермонтова собрались юные любители интеллектуальной игры из разных регионов России. Мальчишек и девчонок 2010 года рождения и младше объединил открытый детский турнир по шахматам «Волшебное королевство».

«Наша задача – не столько отобрать лучших, сколько привить детям любовь к шахматам, чтобы в дальнейшем они занимались и показывали какие-то результаты», - отметил главный судья соревнований Олег Кучурин.

Турнир проходит по швейцарской системе: каждый из участников должен сыграть по девять партий, лидеры соревнуются с лидерами, проигравшие – с проигравшими. За победу борются более 100 шахматистов.

Среди участников и Тихон Шикунов. Он без стеснения признался, что в свои 4 года уже обыгрывает родителей.

«Я папе и маме поставил по одному мату. Они мне не поддаются», - рассказал Тихон.

«Мы дома быстро его научили, дальше он ходил в кружок. Через два месяца он уже стал ставить маты и маме и папе. Каждый вечер он сам настаивает, чтобы мы с ним поиграли», - рассказал папа юного гения Андрей Шикунов.

Такая настойчивость дала хороший результат – в первый день турнира начинающий шахматист всего за несколько минут поставил мат своему оппоненту.

Кто станет победителем межрегиональных соревнований, будет известно через три дня, когда завершатся состязания. Лучшим игрокам полагаются кубки и ценные призы.