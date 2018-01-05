Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|5 янв 2018|19:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Спорт | В Пензе стартовал межрегиональный детский турнир по шахматам

05.01.2018|16:22
Печать

В библиотеке им. М. Ю. Лермонтова собрались юные любители интеллектуальной игры из разных регионов России. Мальчишек и девчонок 2010 года рождения и младше объединил открытый детский турнир по шахматам «Волшебное королевство».

«Наша задача – не столько отобрать лучших, сколько привить детям любовь к шахматам, чтобы в дальнейшем они занимались и показывали какие-то результаты», - отметил главный судья соревнований Олег Кучурин.

Турнир проходит по швейцарской системе: каждый из участников должен сыграть по девять партий, лидеры соревнуются с лидерами, проигравшие – с проигравшими. За победу борются более 100 шахматистов.

Среди участников и Тихон Шикунов. Он без стеснения признался, что в свои 4 года уже обыгрывает родителей.

«Я папе и маме поставил по одному мату. Они мне не поддаются», - рассказал Тихон.

«Мы дома быстро его научили, дальше он ходил в кружок. Через два месяца он уже стал ставить маты и маме и папе. Каждый вечер он сам настаивает, чтобы мы с ним поиграли», - рассказал папа юного гения Андрей Шикунов.

Такая настойчивость дала хороший результат – в первый день турнира начинающий шахматист всего за несколько минут поставил мат своему оппоненту.

Кто станет победителем межрегиональных соревнований, будет известно через три дня, когда завершатся состязания. Лучшим игрокам полагаются кубки и ценные призы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!