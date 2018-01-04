04.01.2018 | 16:13

Площадь Ленина превратилась в спортивную площадку: здесь собрались уставшие от застолий пензенцы.

Поклонники дартса посоревновались в меткости и точности. Для любителей тяжелой атлетики тоже нашлось занятие – к снаряду приглашались мужчины. Представителей скандинавской ходьбы на празднике было больше всех. У новогодней елки они разминались впервые.

«Каждое занятие, когда мы выходим в народ, носит обучающий характер. У нас скандинавской ходьбой организованно занимаются дети с 4 лет, а самые старшие – 93,5 года. Возрастной диапазон широчайший, занятия подходят для людей любого пола», - подчеркнул заслуженный работник физической культуры России Виктор Полюхин.

«Надо, чтобы люди как-то развеялись, вышли на улицу, несмотря на то, что погода не совсем зимняя. Мы видим, что люди интересуются активными формами досуга», - отметил начальник отдела городского спорткомитета Владимир Агапов.

Подобные спортивные праздники на площади Ленина будут проходить до конца новогодних каникул.