Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 янв 2018|18:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Спорт | Под елкой на площади Ленина провели спортивный праздник

04.01.2018|16:13
Печать

Площадь Ленина превратилась в спортивную площадку: здесь собрались уставшие от застолий пензенцы.

Поклонники дартса посоревновались в меткости и точности. Для любителей тяжелой атлетики тоже нашлось занятие – к снаряду приглашались мужчины. Представителей скандинавской ходьбы на празднике было больше всех. У новогодней елки они разминались впервые.

«Каждое занятие, когда мы выходим в народ, носит обучающий характер. У нас скандинавской ходьбой организованно занимаются дети с 4 лет, а самые старшие – 93,5 года. Возрастной диапазон широчайший, занятия подходят для людей любого пола», - подчеркнул заслуженный работник физической культуры России Виктор Полюхин.

«Надо, чтобы люди как-то развеялись, вышли на улицу, несмотря на то, что погода не совсем зимняя. Мы видим, что люди интересуются активными формами досуга», - отметил начальник отдела городского спорткомитета Владимир Агапов.

Подобные спортивные праздники на площади Ленина будут проходить до конца новогодних каникул.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!