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Спорт | Пензенцев приглашают в ДС «Рубин» на сдачу норм ГТО

04.01.2018|13:45
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В пятницу, 5 января, в Пензе состоится прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» во дворце спорта «Рубин».

Пензенцам, пожелавшим испытать свои силы, предстоит уложиться в норматив в беге, сгибании рук в упоре лежа, наклонах вперед, прыжках в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки, подниманию туловища из положения лежа на спине.

С 9:00 до 9:30 пройдут сбор и регистрация участников соревнований. В 9:30 состоится построение участников на парад, затем – торжественное открытие фестиваля. Прием нормативов стартует в 10:00.

«В этот же день в связи с погодными условиями соревнования по лыжным гонкам по программе «Зимние забавы» на Олимпийской аллее отменяются», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|04.01.2018 14:05|

Резеповские новости каждый день не надоело повторять?

Вам там что приплачивают, или другого "позитива" нет?

Гость|04.01.2018 15:25|

При приёме на работу будут смотреть,а есть ли знак ГТО на груди у него.

Гость|04.01.2018 18:11|

Щас пойду бутылки сдам и потом сразу же иду сдавать ГТО

Гость|04.01.2018 18:31|

Ключевский В. О.: «Спорт становится любимым предметом размышления и скоро станет единственны методом мышления».

Имя: Гость
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