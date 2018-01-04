04.01.2018 | 13:45

В пятницу, 5 января, в Пензе состоится прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» во дворце спорта «Рубин».

Пензенцам, пожелавшим испытать свои силы, предстоит уложиться в норматив в беге, сгибании рук в упоре лежа, наклонах вперед, прыжках в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки, подниманию туловища из положения лежа на спине.

С 9:00 до 9:30 пройдут сбор и регистрация участников соревнований. В 9:30 состоится построение участников на парад, затем – торжественное открытие фестиваля. Прием нормативов стартует в 10:00.

«В этот же день в связи с погодными условиями соревнования по лыжным гонкам по программе «Зимние забавы» на Олимпийской аллее отменяются», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.