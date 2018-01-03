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Спорт | В новогодние праздники в Пензенской области можно сдать нормы ГТО

03.01.2018|10:35
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Жители Пензенской области могут воспользоваться новогодним отдыхом для того, чтобы сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в районах и городских округах организована работа муниципальных центров тестирования, где с 3 по 8 января по отдельному расписанию будут принимать нормативы комплекса ГТО у населения.

В Пензе таким днем выбрано 5 января. Все желающие испытать свои силы приглашаются во дворец спорта «Рубин».

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Гость|03.01.2018 10:41|

Да вы совсем там упились...

Гость|03.01.2018 10:45|

дайте телефон для записи на ГТО,а то придёшь а там очередь на полдня. можно ещё чего нибудь,кому нибудь,сдать.

Гость|03.01.2018 10:50|

Опять всё через жопу будет. А золотой значок получит Фейгина на велосипеде.

Гость|03.01.2018 10:53|

У Фейгиной на дворе осень,а значёк получит за стих о весне. Жить не скучно,сплошные приколы.

Гость|03.01.2018 10:54|

Нормы ГТО по сдаче кала и мочи

Гость|03.01.2018 14:11|

@по отдельному расписанию будут принимать нормативы комплекса ГТО у населения. @

А эт мне для накой?

Гость|03.01.2018 16:50|

Самое время, чтоб пробежать кросс на лыжах

Гость|03.01.2018 17:03|

Совсем стебанулись с нормами ГТО, даже детсадников и то заставляют на лыжах сдавать.. кто-то это проталкивает и не СССР щас вроде..

да и вопрос. нафига его сдавать? какие плюшки будут?

Гость|03.01.2018 17:44|

Гость писал(a):

Опять всё через жопу будет. А золотой значок получит Фейгина на велосипеде.
Она должна была сдавать нормы ещё в СССР,но похоже не сдала.

Имя: Гость
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