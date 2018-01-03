03.01.2018 | 10:35

Жители Пензенской области могут воспользоваться новогодним отдыхом для того, чтобы сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в районах и городских округах организована работа муниципальных центров тестирования, где с 3 по 8 января по отдельному расписанию будут принимать нормативы комплекса ГТО у населения.

В Пензе таким днем выбрано 5 января. Все желающие испытать свои силы приглашаются во дворец спорта «Рубин».