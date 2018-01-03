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Спорт | Пензенские семьи поучаствовали в спортивно-оздоровительном мероприятии

03.01.2018|15:22
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В спортивном комплексе «Надежда» собрались самые активные школьники вместе со своими родителями, чтобы принять участие в «Веселых стартах» и продемонстрировать ловкость, выносливость, силу, а самое главное – сплоченность семьи.

«У нас большие праздники, и, чтобы наши дети не скучали, мы организовали это мероприятие. Ребята у нас очень активные, к тому же очень полезны занятия спортом. Так как погода не позволяет выйти на улицу, чтобы покататься на коньках или поиграть в хоккей, мы проводим мероприятие в ФОКе», - отметила главный специалист комитета по физической культуре и спорту города Пензы Оксана Гришанова.

Эти «старты» для жителей Первомайского района проводятся в восьмой раз, и каждый год десятки семей откликаются и с удовольствием принимают в них участие. Дети радуются возможности провести время со своими родителями, а для взрослых это повод вспомнить уроки физкультуры и размять мышцы.

«Мы уже не в первый раз участвуем, нам очень нравится. Тем более у нас сегодня день рождения, поэтому, думаю, мы победим в любом случае», - рассказала участница соревнований Оксана Горохова.

В результате все участники получили заряд положительных эмоций и вкусные подарки.

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