31.12.2017 | 10:24

Пензенский «Дизель» перед новогодним перерывом в чемпионате Высшей хоккейной лиги расторг контракты с двумя центральными нападающими Андреем Алексеевым и Никитой Ивановым.

«Андрей Алексеев выступал в составе желто-синих под номером 10. Форвард набрал в 36 матчах 13 очков. На счету хоккеиста 7 заброшенных шайб и 6 результативных передач», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Спортсмен намерен продолжить карьеру в клубе «Адмирал» Континентальной хоккейной лиги.

Никита Иванов выступал в «Дизеле» под номером 55. В составе «Дизеля» он выступил в 37 официальных матчах и набрал 9 очков.