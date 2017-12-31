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Спорт | Пензенский «Дизель» расстался с двумя центральными нападающими

31.12.2017|10:24
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Пензенский «Дизель» перед новогодним перерывом в чемпионате Высшей хоккейной лиги расторг контракты с двумя центральными нападающими Андреем Алексеевым и Никитой Ивановым.

«Андрей Алексеев выступал в составе желто-синих под номером 10. Форвард набрал в 36 матчах 13 очков. На счету хоккеиста 7 заброшенных шайб и 6 результативных передач», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Спортсмен намерен продолжить карьеру в клубе «Адмирал» Континентальной хоккейной лиги.

Никита Иванов выступал в «Дизеле» под номером 55. В составе «Дизеля» он выступил в 37 официальных матчах и набрал 9 очков.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|31.12.2017 10:36|

Мышиная возня.Бегают по кругу.Это происходит из элементарного отсутствия мастерства.Они ни кому не нужны,и выбрать не из кого.

Гость|31.12.2017 12:59|

Гость писал(a):

31.12.2017 10:36|

Мышиная возня.Бегают по кругу

Разогнать надо эту команду. Завод то погиб.

Гость|31.12.2017 15:15|

когда бюджет избавится от этих криворуких халявщиков, которых по ошибке считают "командой" ?

Гость|31.12.2017 15:55|

Пора давно уже гнать в шею всю шваль, гнать Бедняцкова вслед за его подельником Семиозёрским, гнать слабовольного бездаря сядаренку, гнать всю рукожопую копыто-капотщину, гнать обрюзгшую и ожиревшую кузьму, позор местной думба-тарасовщине, позор криворуким откатникам! Позор своре отбросов, пытающихся заползти из последних сил на позорное 16 место! Позор пензенскому Газмясу, не по праву сосущему бюджетную сисю.

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