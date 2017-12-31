31.12.2017 | 16:26

43 медали чемпионатов мира и Европы завоевали пензенские атлеты в 2017 году.

Как всегда, порадовали представители профильных для региона видов спорта. Звезда отечественной спортивной гимнастики Денис Аблязин стал серебряным призером мирового первенства в упражнении на кольцах. А Елизавета Богацкова в составе сборной страны по художественной гимнастике дважды добилась золотого успеха на континентальном чемпионате.

Сезон стал урожайным для мастеров прыжков в воду. В европейских финалах Надежда Бажина, Илья Захаров, Евгений Кузнецов и Валерия Белова взяли семь медалей, четыре из которых высшей пробы, а на чемпионате мира повторили успех. Пять наград, завоеванных Бажиной, Захаровым и Кузнецовым на трамплине, - один из лучших результатов за последние годы.

На чемпионате России по плаванию на короткой воде усилиями Александра Харланова, Виктории Андреевой и Романа Ларина сурская дружина удостоилась трех золотых и трех серебряных наград. Апофеозом стало выступление Харланова на чемпионате Европы, где он взошел на высшую ступень пьедестала.

Но главной героиней спортивного года стала пловчиха Ольга Ключникова, завоевавшая на всемирной Сурдлимпиаде пять золотых медалей и ставшая 9-кратной рекордсменкой мира. Неслучайно именно она была признана лучшей спортсменкой 2017-го.

Если успехи представителей летних видов спорта уже привычны, то прорыв Дениса Айрапетяна приятно удивил. Молодой конькобежец в составе национальной команды по шорт-треку готовится к выступлению на зимней Олимпиаде в Южной Корее.