30.12.2017 | 18:09

Без этого человека пензенцы не играли бы в водное поло, ведь именно Николай Святченко считается основоположником этого вида спорта в Сурском крае. Известному атлету и опытному наставнику исполнилось 75 лет.

Николай Петрович закончил факультет физического воспитания, трудился преподавателем в ВУЗе. В 1973 году он стал тренером сборной команды политехнического института по водному поло. Его воспитанники участвовали в различных состязаниях, побеждали именитых соперников.

«Выиграли у хозяев в Ростове - 4:0. Ко мне подбегает тренер сборной СССР: «Кто тут тренер Святченко?» - «Я!» - «Где купил команду?» - «Извините, все доморощенные - пензяки, студенты». - «У тебя половину команды разберут!» - поделился воспоминаниями легендарный спортсмен.

«Все-таки 75 лет - это хороший юбилей. Мы видим, что человек еще бодр, в здравии и готов еще многое-многое сделать для развития физической культуры и спорта», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Кстати, подопечные Николая Петровича Святченко входили в состав сборных команд России и Советского Союза, принимали участие в Олимпийских играх и становились чемпионами СССР среди юниоров.