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Спорт | Основателю пензенской школы водного поло исполнилось 75 лет

30.12.2017|18:09
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Без этого человека пензенцы не играли бы в водное поло, ведь именно Николай Святченко считается основоположником этого вида спорта в Сурском крае. Известному атлету и опытному наставнику исполнилось 75 лет.

Николай Петрович закончил факультет физического воспитания, трудился преподавателем в ВУЗе. В 1973 году он стал тренером сборной команды политехнического института по водному поло. Его воспитанники участвовали в различных состязаниях, побеждали именитых соперников.

«Выиграли у хозяев в Ростове - 4:0. Ко мне подбегает тренер сборной СССР: «Кто тут тренер Святченко?» - «Я!» - «Где купил команду?» - «Извините, все доморощенные - пензяки, студенты». - «У тебя половину команды разберут!» - поделился воспоминаниями легендарный спортсмен.

«Все-таки 75 лет - это хороший юбилей. Мы видим, что человек еще бодр, в здравии и готов еще многое-многое сделать для развития физической культуры и спорта», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Кстати, подопечные Николая Петровича Святченко входили в состав сборных команд России и Советского Союза, принимали участие в Олимпийских играх и становились чемпионами СССР среди юниоров.

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Гость|30.12.2017 20:32|

В бассейнах плавать невозможно большая концентрация мочи

Гость|30.12.2017 20:34|

Гость писал(a):

В бассейнах плавать невозможно большая концентрация мочи
Солоноватая ?

Гость|30.12.2017 21:01|

Николай Петрович! Здоровья Вам! Тренер, с Большой Буквы!!!

Гость|30.12.2017 22:02|

Гость писал(a):

В бассейнах плавать невозможно большая концентрация мочи
И как на вкус??

Гость|30.12.2017 22:39|

Ни понил. А кто эти вокруг упитанные ребята с аплодисментами?

Гость|30.12.2017 23:08|

Поздравляем!!! Как здорово , что все мы собрались!!! Это наша юность, и все благодаря Николаю Петровичу! Здоровья , вам Николай Петрович! Спасибо организаторам такого прекрасного мероприятия! Если честно, то мы думали , что об этом никто уже и не вспомнит.

Гость|30.12.2017 23:12|

Упитанные ребята вокруг это и есть самые первые пензенские ватерполисты!

Имя: Гость
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