27.12.2017 | 09:12

Во вторник, 26 декабря, пензенский «Дизель» проиграл в Усть-Каменогорске местному «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Хозяевам удалось открыть счет только во втором периоде, под занавес третьего пензенцы усилиями Павла Копытина сравняли счет - 1:1. В овертайме соперники забросили еще одну шайбу, и вопрос о победителе был решен, правда не в пользу «Дизеля».

Главный тренер желто-синих Андрей Сидоренко отметил, что очень доволен своей командой, самоотдачей и организацией игры.

«Две грубейшие индивидуальные ошибки привели к поражению, но мы наиграли на такой результат. Могли выиграть и в основное время. Подвела реализация моментов. Надо двигаться дальше в этом направлении. Думаю, что удача к нам придет», - пояснил наставник.

В четверг, 28 декабря, его подопечные проведут последний матч выездной серии против «Сарыарки».