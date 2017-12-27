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Спорт | Пензенский «Дизель» уступил «Торпедо» в Усть-Каменогорске

27.12.2017|09:12
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Во вторник, 26 декабря, пензенский «Дизель» проиграл в Усть-Каменогорске местному «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Хозяевам удалось открыть счет только во втором периоде, под занавес третьего пензенцы усилиями Павла Копытина сравняли счет - 1:1. В овертайме соперники забросили еще одну шайбу, и вопрос о победителе был решен, правда не в пользу «Дизеля».

Главный тренер желто-синих Андрей Сидоренко отметил, что очень доволен своей командой, самоотдачей и организацией игры.

«Две грубейшие индивидуальные ошибки привели к поражению, но мы наиграли на такой результат. Могли выиграть и в основное время. Подвела реализация моментов. Надо двигаться дальше в этом направлении. Думаю, что удача к нам придет», - пояснил наставник.

В четверг, 28 декабря, его подопечные проведут последний матч выездной серии против «Сарыарки».

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|27.12.2017 09:30|

penzainform.ru писал(a):

правда не в пользу «Дизеля».
правда она вообще так сказать не в пользу Дизеля !

Гость|27.12.2017 09:32|

и в очередной раз лузеры продули.

Был один выигрыш, явно договорной, и сразу голопузы возгордились.

Посмотрим что они сейчас скажут, когда их кумиры провели "игру" так, как делают это всегда.

Сильно хочется верить, что это последний сезон этой "команды"!!!

РАЗОГНАТЬ и забыть! Ну или пусть голопузы их содержат.

Гость|27.12.2017 09:33|

penzainform.ru писал(a):

Андрей Сидоренко отметил, что очень доволен своей командо
Он зряплатой доволен, а журналюгам лапшу вешает.

Платите ему и лузерам побольше, они еще хуже играть будут!

Гость|27.12.2017 09:50|

Разогнать и забыть.

Гость|27.12.2017 10:00|

Проиграли но играли хорошо, если вы мужики , то должны выйти в плейоф

Гость|27.12.2017 10:03|

Куда они выйдут? Их только вон можно и нужно выгнать.

Хорошо играть надо с начала сезона.

Правильно пишут , разогнать и забыть этот позор

Гость|27.12.2017 10:50|

Вот комментируют здесь либо дети либо совсем неумные люди, такие региональные спортивные команды это золотое дно для списания и присвоения ден. средств, никому нет никакого дела как они играют, что они выигрывают или проигрывают, главное чтоб были, деньги выделялись, выделяются и будут выделяться и "осваиваться". Поэтому эта "настольная игрушка "хоккей" будет всегда в регионе и уж какая есть.

Гость|27.12.2017 10:52|

Пензенский губернатор считает, что наш ХК

«Дизель» имеет шансы попасть в плей-офф

после двухлетнего перерыва (сейчас желто-

синие на 21 месте в турнирной таблице).

Такое мнение Иван Белозерцев высказал в

ходе пресс-конференции во вторник, 26

декабря.

Напомним, что еще недавно хоккейная команда

была банкротом , но регион сумел оздоровить

ситуацию в клубе. Кроме того, в «Дизель»

вернулся тренер Андрей Сидоренко.

— Было сделано немало для того, чтобы

поддержать хоккейный клуб финансово. С 2016

года у нас не было проблем с отправкой

команды на соревнования, с выплатой

зарплаты. У нашего хоккея хорошая история. Ее

нужно продолжать. Я буду и дальше поддерживать команду. Хоккей в Пензе будет жить, — заверил глава региона.

Гость|27.12.2017 11:47|

Согласен с губером хоххей в Пензе будет жить всегда. А писака разгоняльщик будет довольствоваться одним - стучать по клаве

Гость|27.12.2017 11:56|

Гость писал(a):

Согласен с губером хоххей в Пензе будет жить всегда.
и бухающие алкаши всегда будут орать на трибунах.

Голопузы - вперед!

Гость|27.12.2017 11:58|

Гость писал(a):

региональные спортивные команды это золотое дно для списания и присвоения ден
ну наконец-то явная правда всплыла.

Только наивные алкаши могут верить, что эта "команда" нужна для престижа области.

Дальше набирайте лузеров за огромные деньги, бюджет все стерпит!

Думаю в штат команды поп нужен - они тоже спецы по распиливанию бюджетных денег!

Гость|27.12.2017 12:00|

Безмерно доволен .

Гость|27.12.2017 12:26|

В России более позорных команды и тренера нет . Клюшки изъять , вручить лопаты .

Гость|27.12.2017 12:30|

Гость писал(a):

В России более позорных команды и тренера нет . Клюшки изъять , вручить лопаты .
а смысл им лопаты вручать? какой прок от инструмента если он будет в их кривых рученках?

Гость|27.12.2017 12:32|

Гость писал(a):

а смысл им лопаты вручать?
правильно. дать черенки от лопат и отправить Окружную до асфальта чистить! и так после каждого снегопада.

может руки чуть прямее станут... хотя врятли!

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Имя: Гость
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