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Спорт | Лучших спортсменов области наградили на Олимпийском балу

27.12.2017|18:16
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Во дворце спорта «Буртасы» прошел Олимпийский бал, на котором подвели итоги уходящего года. На трибунах - победители и призеры престижных чемпионатов и первенств.

Все вместе, в едином строю маршировали представители спортивных федераций Сурского края. Большой парад объединил футболистов и хоккеистов, борцов, каратистов, гимнастов, пловцов.

«Я хочу поблагодарить вас за ваши спортивные достижения, за то, что ими вы прославляете наш Пензенский край», - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2017 году сурские спортсмены только на международных соревнованиях завоевали 64 медали, из них 28 золотых, 23 серебряных и 13 бронзовых.

Свои награды на балу получили лучшие атлеты. В номинации «Спортсмен года» победителем стала пловчиха Ольга Ключникова. Она блестяще выступила на Сурдоолимпиаде в турецком Самсуне. А гимнастка Елизавета Богацкова была отмечена в номинации «Олимпийская надежда».

«Шла к этому достаточно долго, готовилась в составе молодежной сборной России к чемпионату Европы долго и упорно. Мы смогли через все это пройти и выиграть», - рассказала Елизавета Богацкова.

«Командой года» была признана «Лагуна-УОР» - пензенские футболистки стали вторыми на чемпионате России по мини-футболу в Высшей лиге.

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Гость|27.12.2017 20:45|

Ну да, надо много внимания уделять нашим замечательным спортсменам, они должны станориться примером для подражания

Гость|27.12.2017 20:45|

самое долгожданное событие в году для каждого спортсмена, даже если не наградят, просто поучаствовать, поболеть за свою федерацию, это за счастье!

Гость|27.12.2017 20:50|

penzainform.ru писал(a):

«Командой года» была признана «Лагуна-УОР»
молодцы девчонки! который раз радуют нас своими достижениями на Российском масштабе. Держат марку!

Гость|27.12.2017 20:55|

масштабное мероприятие, собрали лучших из лучших со всей области. Каждый хотел бы оказать на месте этих спортсменов, да не каждому хочется так же вкалывать

Гость|27.12.2017 21:00|

да, все эти заслуги, медали и дипломы даются только потом и кровью, спортсмен идет много лет к своей цели, чтобы хоть раз, но стать лучшим

Гость|27.12.2017 21:05|

penzainform.ru писал(a):

В 2017 году сурские спортсмены только на международных соревнованиях завоевали 64 медали, из них 28 золотых, 23 серебряных и 13 бронзовых.
приятно, когда в небольшом городе как Пенза, вырастают такие таланты, доказывая себе и другим, что всё в ваших руках

Гость|27.12.2017 21:10|

Народ, а кто нибудь знает где еще фотки с этого мероприятия глянуть? а то видео всего минутное, а фото в сети не так много, а хотелось бы на память оставить что нибудь

Гость|27.12.2017 21:11|

Достойные достижения на самом деле у наших спортсменов в различных видах спорта, так держать

Гость|27.12.2017 21:15|

penzainform.ru писал(a):

А гимнастка Елизавета Богацкова была отмечена в номинации «Олимпийская надежда».
я, конечно, на нее ставил, как спортсменку года, все таки очень был плодотворным для неё, но она выиграла, пусть и в другой номинации

Гость|27.12.2017 21:22|

жалко что так мало номинаций было, очень много есть людей которые тоже внесли огромный вклад в развитие спорта в области, но они так и остались сидеть на трибунах. Хотя в спорте не бывает много первых мест, наверное, оно и к лучшему

Гость|27.12.2017 21:23|

Даа, боюсь спорт скоро станет редкостью. Надеюсь что не так, что информационный и технологичный мне его не поглатят

Гость|27.12.2017 21:54|

Футболистки наши молодцы, гладя на них и не скажешь, что футбол мужской вид спорта. По телеку часто слышу новости про их победы

Гость|27.12.2017 22:10|

Хорошее мероприятие в преддверии нового года, подвели спортивные итоги уходящего года и порадовали спортсменов

Гость|27.12.2017 22:17|

Повод девушкам продемонстрировать свою красоту, одеть платье, а то большинство времени проводят в спортивной одежде и до нарядов не доходит дело

Гость|27.12.2017 22:32|

penzainform.ru писал(a):

Свои награды на балу получили лучшие атлеты.
Выбрать лучшего из лучших в номинациях очень сложно. Правда Ольгу Ключникам, с её пятью золотыми медалями на Сурдоолимпийских Играх-2017 переплюнуть сложно

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