27.12.2017 | 18:16

Во дворце спорта «Буртасы» прошел Олимпийский бал, на котором подвели итоги уходящего года. На трибунах - победители и призеры престижных чемпионатов и первенств.

Все вместе, в едином строю маршировали представители спортивных федераций Сурского края. Большой парад объединил футболистов и хоккеистов, борцов, каратистов, гимнастов, пловцов.

«Я хочу поблагодарить вас за ваши спортивные достижения, за то, что ими вы прославляете наш Пензенский край», - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2017 году сурские спортсмены только на международных соревнованиях завоевали 64 медали, из них 28 золотых, 23 серебряных и 13 бронзовых.

Свои награды на балу получили лучшие атлеты. В номинации «Спортсмен года» победителем стала пловчиха Ольга Ключникова. Она блестяще выступила на Сурдоолимпиаде в турецком Самсуне. А гимнастка Елизавета Богацкова была отмечена в номинации «Олимпийская надежда».

«Шла к этому достаточно долго, готовилась в составе молодежной сборной России к чемпионату Европы долго и упорно. Мы смогли через все это пройти и выиграть», - рассказала Елизавета Богацкова.

«Командой года» была признана «Лагуна-УОР» - пензенские футболистки стали вторыми на чемпионате России по мини-футболу в Высшей лиге.