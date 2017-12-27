27.12.2017 | 17:39

Юные игроки команды «Дизель-2008» стали триумфаторами межрегионального турнира, посвященного памяти основателя пензенской школы хоккея Юрия Есенина. Состязания собрали ведущие клубы Поволжья: «Молот» из Перми, саратовский «Кристалл», альметьевский «Нефтяник». Сурские атлеты встретились со всеми соперниками и не уступили ни одного матча.

«В принципе, показали достойную игру. От этой команды мы и ждем таких результатов, потому что она считается у нас хорошей, перспективной», - подчеркнул главный судья соревнований Валерий Титов.

В финале пензенские хоккеисты одержали победу над «Молотом» со счетом 3:0. Таким образом, пермяки стали вторыми, а третье место завоевал саратовский «Кристалл». Золотые медали остаются в Пензе.

По словам победителей, чемпионский титул дался им нелегко, но каждый игрок внес свой вклад в победу.