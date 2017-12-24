24.12.2017 | 14:59

Сильнейшие дзюдоисты страны вышли на татами дворца единоборств «Воейков», где проходил турнир, посвященный 100-летию образования органов безопасности Российской Федерации. За золото соревнований боролись спортсмены 2001-2003 года рождения из Московской, Нижегородской, Тульской, Самарской, Пензенской и других областей.

«Количество участников небольшое, 100 человек - это так, средненько. Но каждый регион привез лучших. Девять весовых категорий, они стандартные по правилам Федерации дзюдо России, с 50 кг начиная и заканчивая + 90», - рассказал президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

В весе до 66 кг выступал спортсмен из Мордовии Никита Попков. За две недели до этого он стал лучшим на всероссийских состязаниях, проходивших в Чебоксарах. Несмотря на высокую конкуренцию, Никита и в этот раз планировал взять золото.

«Большинство соперников я уже видел, встречал. Боролся с ними. У каждого своя сила, своя техника. Есть, конечно же, тоже сильные», - отметил Никита.

По итогам состязаний победители получили дипломы и ценные подарки.