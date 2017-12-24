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Спорт | Пензенский «Дизель» с поражения начал последнюю выездную серию года

24.12.2017|11:03
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Пензенский «Дизель» проиграл курганскому «Зауралью» на старте последней в 2017 году выездной серии игр регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Матч прошел в ледовом дворце спорта имени Н. В. Парышева в пятницу, 22 декабря.

Счет уже на первой минуте открыли хозяева площадки – отличился Владислав Дюкарев. Через пять минут Иван Исаев удвоил преимущество курганцев. В концовке первого периода нападающий «Дизеля» Александр Акмальдинов сократил отставание, но за две минуты до ухода команд на перерыв Алексей Чечин вновь сделал преимущество хозяев комфортным – 3:1.

Во втором периоде положение пензенцев ухудшилось. В ворота подопечных Андрея Сидоренко залетели две безответные шайбы от Дмитрия Колготина и Алексея Князева – 5:1.

В третьем отрезке игры «Дизель» смог реализовать большинство, шайба на счету нападающего Станислава Лопачука. Но последнее слово в матче осталось за курганским клубом: Денис Цыганов, воспользовавшись численным преимуществом своей команды, довел счет до разгромного – 6:2.

«Дизель» после 33 игр с 43 очками располагается на 21-й строчке турнирной таблицы. «Зауралье» в 36 играх успело набрать 70 баллов и подняться на третью позицию списка.

«Я сегодня хоккеистам говорил, где мы находимся, а где «Зауралье» находится за счет дисциплины и способностей. Многие хоккеисты у нас мнения о себе очень большого, но фамилии не играют. Откровенно было слабое начало матча, а команда «Зауралье» играла с первой и до последней минуты, заслуженно победив», - прокомментировал итоги встречи главный тренер пензенского клуба Андрей Сидоренко.

Как сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель», следующий гостевой матч дружина проведет в воскресенье, 24 декабря. Соперником пензенцев станет тюменский «Рубин».

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|24.12.2017 11:34|

Похоже в этом году опять без плова, жаль.

Гость|24.12.2017 11:51|

Не удивило

Гость|24.12.2017 12:30|

НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ.

Гость|24.12.2017 12:50|

Плей-офф в пролете

Гость|24.12.2017 13:00|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

А ВЫ ДРУЗЬЯ,КАК НЕ САДИТЕСЬ ВСЁ В МУЗЫКАНТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ.ОТКУДА ВОЗЬМУТСЯ ТАЛАНТЫ,ЕСЛИ У РОДИТЕЛЕЙ С ИХ КОПЕЕЧНОЙ ЗАРПЛАТОЙ ПРОСТО НЕТ СРЕДСТВ ВОДИТЬ ДЕТЕЙ В СЕКЦИИ.ДОРОГО НЫНЧЕ РЕБЁНКА В СЕКЦИЮ ВОДИТЬ.ЭТО ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ ТРУТНИ НЕ ПОНИМАЮТ,ЧТО ДЕНЬГИ НУЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ.А ОНИ НАУЧИЛИСЬ ИХ ТОЛЬКО ОТЖИМАТЬ У НИЧЕГО НЕЗНАЮЩЕГО НАРОДА(БЮДЖЕТ),КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ,ЧТОБЫ ИХ РЕБЁНОК ЗАНИМАЛСЯ ХОККЕЕМ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|24.12.2017 16:43|

Ни чего нового, как игры не было, так и нет, тренер не удел, пора домой, даже, если выиграют 3 игры, все равно попа.

Гость|24.12.2017 16:49|

Кабельский все время говорил задача на первом месте и давал обещание, что этот тренер выведит команду, но весь сезон,я так

игры и не увидел, сезон прошел, а еще Питерские команды.

Гость|24.12.2017 16:57|

Ребята, а этот сосед, знаете кто, шавка корякина- женя, они оба

талатнивые ребята, но с замерзайке не своруешь, и их тянет в команду, с первого захода не получилось сесть в тюрьму, хотят со второго.

Гость|24.12.2017 17:04|

И Сидор хочет, что бы коряку взяли, но клуб до сих пор не

может расплатиться с долгами коряки уже 4 года. Так что, коряка, жирная мразь разливай незамерзайку и забудь о хоккеи,

это твой сон.

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