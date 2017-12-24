24.12.2017 | 11:03

Пензенский «Дизель» проиграл курганскому «Зауралью» на старте последней в 2017 году выездной серии игр регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Матч прошел в ледовом дворце спорта имени Н. В. Парышева в пятницу, 22 декабря.

Счет уже на первой минуте открыли хозяева площадки – отличился Владислав Дюкарев. Через пять минут Иван Исаев удвоил преимущество курганцев. В концовке первого периода нападающий «Дизеля» Александр Акмальдинов сократил отставание, но за две минуты до ухода команд на перерыв Алексей Чечин вновь сделал преимущество хозяев комфортным – 3:1.

Во втором периоде положение пензенцев ухудшилось. В ворота подопечных Андрея Сидоренко залетели две безответные шайбы от Дмитрия Колготина и Алексея Князева – 5:1.

В третьем отрезке игры «Дизель» смог реализовать большинство, шайба на счету нападающего Станислава Лопачука. Но последнее слово в матче осталось за курганским клубом: Денис Цыганов, воспользовавшись численным преимуществом своей команды, довел счет до разгромного – 6:2.

«Дизель» после 33 игр с 43 очками располагается на 21-й строчке турнирной таблицы. «Зауралье» в 36 играх успело набрать 70 баллов и подняться на третью позицию списка.

«Я сегодня хоккеистам говорил, где мы находимся, а где «Зауралье» находится за счет дисциплины и способностей. Многие хоккеисты у нас мнения о себе очень большого, но фамилии не играют. Откровенно было слабое начало матча, а команда «Зауралье» играла с первой и до последней минуты, заслуженно победив», - прокомментировал итоги встречи главный тренер пензенского клуба Андрей Сидоренко.

Как сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель», следующий гостевой матч дружина проведет в воскресенье, 24 декабря. Соперником пензенцев станет тюменский «Рубин».