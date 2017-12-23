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Спорт | В Пензе завершилось открытое первенство города по баскетболу

23.12.2017|15:55
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В зале ДЮСШ № 1 завершилось открытое первенство города по баскетболу среди юношей 2002-2003 года рождения. Соревнования проходили в течение трех дней, за победу боролись шесть спортивных коллективов.

«К нам в Пензу приехали две команды из Казани, команда из Саратовской области (город Ртищево), и наши пензенские воспитанники выступали тремя составами», - рассказала заместитель директора ДЮСШ № 1 города Пензы Татьяна Аршинова.

После отборочных игр наступило время долгожданного финала. В нем встретились казанские юноши 2002 года рождения и их ровесники из Пензы.

В итоге с разницей в семь очков победу в турнире одержали гости из столицы Татарстана. Бронза досталась пензенской команде баскетболистов 2003 года.

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