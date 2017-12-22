22.12.2017 | 17:29

Во дворец спорта «Буртасы» съехалось около тысячи юношей и девушек из 40 городов России. Здесь стартовало третье открытое первенство детской лиги плавания «Поволжье».

«Эти соревнования проходят в канун Нового года, поэтому поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы ваши спортивные результаты постоянно росли, чтобы вы занимались плаванием, радовали себя, родителей и тренеров», - поздравил собравшихся министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«Здесь участвуют и дети, которые раньше занимались плаванием. Если на профессиональные соревнования они не могут пройти по отбору, то те, кто раньше занимался спортом или просто захотел вновь заниматься, могут прийти и поучаствовать», - подчеркнул председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Кристина Шаипова несколько лет назад бросила плавание - после того, как ее тренер ушла в декрет. В этом году девочка решила вернуться в бассейн и уже показывает неплохие результаты.

«Вообще спорт для жизни очень важен, поэтому заниматься спортом нужно, конечно же, всем», - отметила юная пловчиха.

В течение трех дней спортсмены будут бороться за награды турнира на дистанциях от 50 до 1 500 метров. Также в рамках первенства состоятся эстафеты.

Организаторами состязаний предусмотрена не только соревновательная часть - спортсменов ждет насыщенная культурно-развлекательная программа.

А следующий крупный турнир - на призы заслуженного тренера России Галины Долговой - состоится в феврале.