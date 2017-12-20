20.12.2017 | 10:08

В субботу, 23 декабря, в пензенском дворце единоборств «Воейков» состоится турнир по дзюдо, посвященный столетию образования органов безопасности России. Открытие запланировано на 11:00, поединки начнутся в 11:30.

В соревнованиях примут участие юноши 2001-2003 года рождения – всего около 100 спортсменов из Волгоградской, Липецкой, Московской, Самарской, Саратовской, Тульской областей и Республики Мордовии. Пензенскую область представят 40 человек.

«Борьбу за победу будут вести сильнейшие спортсмены в весовых категориях до 46 кг, до 50, до 55, до 60, до 66, до 73, до 81, до 90, а также 90 кг и более», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Награждение победителей состоится в 16:00.