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Спорт | В Пензе пройдет открытый турнир по дзюдо среди юношей

20.12.2017|10:08
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В субботу, 23 декабря, в пензенском дворце единоборств «Воейков» состоится турнир по дзюдо, посвященный столетию образования органов безопасности России. Открытие запланировано на 11:00, поединки начнутся в 11:30.

В соревнованиях примут участие юноши 2001-2003 года рождения – всего около 100 спортсменов из Волгоградской, Липецкой, Московской, Самарской, Саратовской, Тульской областей и Республики Мордовии. Пензенскую область представят 40 человек.

«Борьбу за победу будут вести сильнейшие спортсмены в весовых категориях до 46 кг, до 50, до 55, до 60, до 66, до 73, до 81, до 90, а также 90 кг и более», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Награждение победителей состоится в 16:00.

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