20.12.2017 | 17:51

Футболистки «Лагуны-УОР» были близки к реваншу в повторном поединке с санкт-петербургской «Авророй», но проигранный второй тайм не позволил одержать победу.

Стартовая половина встречи прошла под диктовку пензячек, которые больше атаковали и под занавес 20-минутки открыли счет после точного удара Ольги Тигиной. Но гостьи использовали свое испытанное оружие - контрвыпады - и за 5 минут в середине второго тайма забили три безответных мяча, добыв себе солидное преимущество.

«Соперник позволял играть в прессинг, и силы были у нас, и людей побольше в команде, но получилось так, что начали играть на удержание, хотя этого делать было нельзя. Я считаю, что из-за этого мы упустили нить игры. И вот такой второй тайм у нас получился», - прокомментировал президент ПМФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Желто-синие попытались спасти положение, заменив вратаря на пятого полевого игрока. Но петербурженки отлично защищались, а за две секунды до сирены установили окончательный счет - 4:1 в свою пользу. «Аврора» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Высшей лиги.