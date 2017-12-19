19.12.2017 | 10:47

Воспитанник пензенской регбийной школы Роман Ходин, играющий за краснодарскую «Кубань», впервые вызван в расположение сборной России. С 19 по 26 декабря команда проведет тренировочный сбор на базе в Новогорске.

В составе пензенской «Империи» Ходин выигрывал чемпионат России 2013 года. За краснодарский клуб он выступает с 2015-го. С «Кубанью» он дважды становился чемпионом страны в 2016 и 2017 году, а также брал Кубок России.

Пензенские регбисты и раньше выступали за национальную сборную. Среди них – второй тренер российской команды Александр Янюшкин, ставший четырехкратным чемпионом Европы, и его младший брат Сергей. В текущем сезоне он ездил на этап мировой серии в Кейптаун.

«Молодой игрок «Империи» Даниил Потиханов в этом году вошел в состав резервной сборной России по регби-7», - сообщили в пресс-службе пензенского клуба.