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Спорт | Пензенская «Лагуна-УОР» на своей площадке проиграла «Авроре»

19.12.2017|10:23
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В понедельник, 18 декабря, пензенская «Лагуна-УОР» уступила питерской «Авроре» 0:3 в первом домашнем матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги.

Подопечные Юрия Новикова могли открыть счет уже на первой минуте встречи. Ирина Родькина отдала пас Оксане Антоновой, которая отправила мяч в пустые ворота, но защитницы петербургского клуба сохранили створ в неприкосновенности.

Гостьи использовали свои моменты расторопнее, и уже на пятой минуте «Аврора» вела со счетом 2:0 – отличились Виктория Лебедева и Маргарита Семенова.

В концовке поединка наставник пензенской команды заменил вратаря на пятого полевого игрока, но забить девушки так и не смогли.

В этот вечер удача явно была на стороне питерских футболисток: за две минуты до финального свистка Елизавета Никитина забила третий гол.

Взять реванш «Лагуна» сможет уже во вторник, 19 декабря. Игра в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» начнется в 18:00.

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