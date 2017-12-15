15.12.2017 | 16:03

Пензенская «Лагуна-УОР» принимала на своей площадке аутсайдеров чемпионата - команду «ОрелГУ».

После шести матчей гости замыкали турнирную таблицу с тремя очками. Подопечные Юрия Новикова до этой встречи набрали четыре и расположились строчкой выше, с учетом того, что пензенские футболистки провели на две игры меньше. По всем раскладам хозяйки должны были побеждать, однако в первом тайме пензячкам никак не удавалось открыть счет голам.

«Распечатать» ворота гостей «Лагуна-УОР» смогла лишь за пять минут до перерыва. Ирина Родькина красивым и точным ударом завершила розыгрыш стандартного положения.

В заключительном отрезке встречи преимущество хозяек площадки стало подавляющим. Как следствие - мяч еще трижды побывал в сетке ворот соперниц. Отличились Ольга Тигина, Екатерина Самойлова и Ксения Олькова. 4:0 - крупная победа «Лагуны УОР».

Вечером 15 декабря футболисток ждет вторая домашняя встреча с клубом из Орла.