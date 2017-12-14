14.12.2017 | 18:33

Хоккеисты «Дизеля» в поединке с ангарским «Ермаком» прервали череду поражений.

С самого начала матча соперники сделали ставку на дисциплину и строгие действия в обороне, именно поэтому зрители в первой половине игры увидели минимум голов и удалений.

Открыть счет пензенцы сумели лишь под занавес второго периода; точный бросок удался Павлу Копытину.

Основные события развернулись на заключительном отрезке матча. Ангарчане провели результативную контратаку и выравняли положение - 1:1. Но желто-синим в этот вечер победа была нужнее. Они на последних минутах реализовали численное большинство и стойко выдержали ответный штурм сибиряков - 2:1. «Дизель» наконец-то порадовал своих болельщиков.

Продолжить позитивную серию команда может уже в следующем домашнем поединке - в пятницу, 15 декабря, в Пензу приедет красноярский «Сокол».