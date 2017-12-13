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Спорт | Пензенские фигуристы завоевали 5 медалей на «Сурских коньках - 2017»

13.12.2017|15:16
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Пять юных фигуристов из Пензы стали победителями и призерами открытого первенства по фигурному катанию «Сурские коньки - 2017». Соревнования проходили во дворце спорта «Рубин» с 10 по 12 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участниками состязаний были 87 спортсменов из Заречного, Кузнецка, Волгограда, Оренбурга, Рязани, Саранска и Уфы. Пензу представляли 35 воспитанников детско-юношеской спортшколы № 6.

В разряде «юный фигурист» лучшей стала пензячка Ариадна Ильина. В III юношеском разряде первое место заняла Анна Санникова, на второй ступени пьедестала оказалась Евгения Михотина, бронза у Марии Романовой. Ильхам Янгуразов, выступавший по программе II юношеского разряда, завоевал серебряную медаль.

Кроме того, на первенстве разыграли награды среди обладателей I юношеского и I и II спортивных разрядов, а также кандидатов в мастера спорта.

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Гость|13.12.2017 16:10|

penzainform.ru писал(a):

Пять юных фигуристов из Пензы стали победителями и призерами открытого первенства по фигурному катанию «Сурские коньки - 2017». Соревнования проходили во дворце спорта «Рубин» с 10 по 12 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.
А их МОК на допинг-контроль исследовал?

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