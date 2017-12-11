11.12.2017 | 16:54

Во дворце спорта «Рубин» стартовало открытое первенство области по фигурному катанию «Сурские коньки - 2017». На состязания приехали более 120 человек из Москвы, Рязани, Оренбурга, Саранска, Уфы и других городов России.

«Видно, что и в регионах фигурное катание развивается, дети стали выполнять многооборотные прыжки. Радует, что не только Москва и Питер, но и регионы стали тянуться к хорошим результатам», - отметил главный судья соревнований Дмитрий Шамонин.

Свой уровень мастерства демонстрируют фигуристы от 6 до 17 лет. Участников разделили на семь возрастных групп. Кандидаты в мастера спорта, а также атлеты, имеющие 1-й и 2-й спортивный разряд, представят две программы - короткую и произвольную. Остальные выступают с одним номером.

Среди самых маленьких лучшей стала пензячка Ариадна Ильина.

«Я ожидала. Если в первый раз я заняла первое место, то и во второй раз наверняка будет первое. У меня такая программа, что все в шоке», - похвасталась юная победительница.

Соревнования продлятся два дня. По их результатам будут отобраны юные фигуристы, которые представят Пензенскую область на первенстве России. Оно пройдет в Тюмени в феврале 2018 года.