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Спорт | Пензенский «Дизелист» потерпел поражение в Ярославле - 0:2

10.12.2017|10:43
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В субботу, 9 декабря, хоккеисты пензенского «Дизелиста» не смогли забить ни одной шайбы в матче против ярославского «Локо-Юниора» в рамках второго круга регулярного чемпионата НМХЛ.

«Гол, пропущенный во втором периоде пензенским вратарем Борисовым, мог стать единственным в матче», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Во второй раз хозяева площадки зажгли красный свет за воротами желто-синих на последней минуте встречи, когда голкипер был заменен на шестого полевого игрока.

Итоговый счет - 2:0 в пользу «Локо-Юниора».

В воскресенье, 10 декабря, в Ярославле состоится повторная встреча между командами, в которой подопечные Алексея Ваулина попытаются взять реванш.

Источник — Фото hcdizel.ru
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