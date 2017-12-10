10.12.2017 | 10:43

В субботу, 9 декабря, хоккеисты пензенского «Дизелиста» не смогли забить ни одной шайбы в матче против ярославского «Локо-Юниора» в рамках второго круга регулярного чемпионата НМХЛ.

«Гол, пропущенный во втором периоде пензенским вратарем Борисовым, мог стать единственным в матче», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Во второй раз хозяева площадки зажгли красный свет за воротами желто-синих на последней минуте встречи, когда голкипер был заменен на шестого полевого игрока.

Итоговый счет - 2:0 в пользу «Локо-Юниора».

В воскресенье, 10 декабря, в Ярославле состоится повторная встреча между командами, в которой подопечные Алексея Ваулина попытаются взять реванш.