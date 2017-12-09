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Спорт | В Пензе проходит 38-й фестиваль легкой атлетики

09.12.2017|16:15
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В Пензе 38-й фестиваль легкой атлетики памяти героя-пограничника Алексея Махалина собрал 700 участников из разных городов России. Эти состязания стали самыми многочисленными.

«Здесь участники из Тулы, Самары, Саратова, Казани, Саранска; много спортсменов из Пензенской области, в том числе из Пензы», - отметил главный судья соревнований Аркадий Карасик.

Соревнования проходят в четырех возрастных категориях. Среди участников - мастера спорта, неоднократные победители российских и международных турниров. Этот фестиваль в Пензе - тоже своего рода подготовка к предстоящим крупным состязаниям.

«Это один из первых стартов зимнего соревновательного сезона. Спортсмены и тренеры проверяют себя, насколько хорошо подготовились. А в январе и феврале бывают всероссийские соревнования», - добавил Аркадий Карасик.

Фестиваль продлится два дня.

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