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Спорт | В Пензе пройдут соревнования по фигурному катанию «Сурские коньки»

08.12.2017|11:39
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С 10 по 12 декабря в пензенском дворце спорта «Рубин» состоится областной турнир по фигурному катанию «Сурские коньки – 2017». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Пензенской области.

За награды будут бороться 135 спортсменов из Пензы, Заречного и Кузнецка, из районов Пензенской области, а также из Волгограда, Оренбурга, Рузаевки, Рязани, Саранска и Уфы.

В первый день соревнований выступят фигуристы, имеющие третий юношеский и разряд «юный фигурист». Короткую программу покажут обладатели первого и второго спортивных разрядов и кандидаты в мастера спорта.

Во второй день они выступят с произвольной программой. Тогда же на лед выйдут спортсмены первого и второго юношеских разрядов.

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