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Спорт | В Заречном состоялся мемориальный турнир по пулевой стрельбе

06.12.2017|10:11
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Во вторник, 5 декабря, в Заречном прошел турнир по пулевой стрельбе памяти Героя России лейтенанта Павла Петрачкова, погибшего при выполнении воинского долга.

На турнире соревновались десять команд, в которых состояли представители допризывной молодежи, войсковой части Заречного, ПО «Старт».

Участники должны были сделать из спортивной малокалиберной винтовки пять тренировочных и десять зачетных выстрелов. В итоге победу одержал коллектив войсковой части Заречного.

«После торжественного награждения победителей была организована выставка вооружения и проведена экскурсия в комнату истории воинской части», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

На экскурсии председатель совета ветеранов Росгвардии Владимир Самойлович рассказал о подвиге и службе в войсковой части лейтенанта Павла Петрачкова.

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