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Спорт | Пензячки вошли в состав сборной России на Турнир четырех наций

05.12.2017|09:03
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Воспитанницы пензенского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Ксения Олькова и Александра Чернова вошли в состав сборной России для участия в Турнире четырех наций. Соревнования пройдут с 8 по 10 декабря в Испании.

Команда Евгения Кузьмина сразится со спортсменками из Испании, Португалии и Италии.

Пензячки вместе с дружиной уже проходят тренировочный сбор в отеле «Аквариум» в Красногорске, который начался 2 декабря и продлится до 6 декабря.

В составе сборной также выступят футболистки из санкт-петербургской «Авроры», московского «МосПолитеха» и подмосковного клуба «Снежана-Котельники», команды тюменского Запсибколледжа, «Рязани-ВДВ» и чешского «Словацко».

Российские спортсменки едут в Гвадалахару в ранге действующих чемпионок турнира. В декабре 2016 года они поочередно обыграли всех основных соперниц.

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