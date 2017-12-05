05.12.2017 | 09:03

Воспитанницы пензенского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Ксения Олькова и Александра Чернова вошли в состав сборной России для участия в Турнире четырех наций. Соревнования пройдут с 8 по 10 декабря в Испании.

Команда Евгения Кузьмина сразится со спортсменками из Испании, Португалии и Италии.

Пензячки вместе с дружиной уже проходят тренировочный сбор в отеле «Аквариум» в Красногорске, который начался 2 декабря и продлится до 6 декабря.

В составе сборной также выступят футболистки из санкт-петербургской «Авроры», московского «МосПолитеха» и подмосковного клуба «Снежана-Котельники», команды тюменского Запсибколледжа, «Рязани-ВДВ» и чешского «Словацко».

Российские спортсменки едут в Гвадалахару в ранге действующих чемпионок турнира. В декабре 2016 года они поочередно обыграли всех основных соперниц.