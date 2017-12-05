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Спорт | Пензенский «Дизель» поражением завершил выездную серию

05.12.2017|09:49
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В понедельник, 4 декабря, пензенский «Дизель» проиграл «Звезде» из Чехова в выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Хозяева площадки вышли вперед уже на третьей минуте – шайбу забросил Никита Попугаев. Однако вскоре «Дизель» получил численное преимущество и усилиями Андрея Алексеева сравнял счет. На 14-й минуте в составе подмосковной команды отличился Владимир Пешехонов, и на перерыв соперники ушли с минимальным преимуществом чеховских хоккеистов.

Во втором периоде «Звезда» увеличила отрыв: Никита Попугаев оформил дубль, один гол забил Павел Подлубошнов – 4:1. В концовке второго отрезка игры пензенцы смогли сократить отставание: за 12 секунд две шайбы забросили Игорь Фефелов и Давид Думбадзе.

«Погоня так и продолжалась до конца встречи: «Звезда» вела в счете, пытаясь уйти в отрыв, «Дизель» сокращал отставание, подбирался вплотную, но сравнять счет гости больше не смогли», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

На гол Артема Аптипова ответил дизелист Александр Тарасов – 5:4. Точку поставил Михаил Мещеряков, переигравший пензенского вратаря, – 6:4.

«Очень интересная игра для болельщиков. Мне понравилось, как наша команда работала от первой до последней минуты. Мы забили четыре гола. Трудились, работали, играли в хоккей с душой. Но пропустили шесть. Четыре гола нам не хватает для победы», - поделился впечатлениями от игры нападающий пензенской команды Никита Двуреченский.

«Дизель» поражением завершает сложную выездную серию и после 30 игр с 38 очками занимает 22-ю строчку турнирной таблицы.

Следующий матч пензенская команда проведет дома 11 декабря против новокузнецкого «Металлурга».

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|05.12.2017 10:38|

Зажрались совсем! Привыкли просто так огромные деньги получать от удовольствия.

Гость|05.12.2017 11:15|

шо, опять?

Гость|05.12.2017 11:20|

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» расторг контракт с Никитой Двуреченским. Это случилось в воскресенье, 5 ноября, сообщили в пресс-службе клуба???

Гость|05.12.2017 11:22|

Буртасинформ, такой буртасинформ...

Имя: Гость
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