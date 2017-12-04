04.12.2017 | 18:40

В училище олимпийского резерва прошел областной фестиваль спортсменов-инвалидов. Эти люди доказали, что ограниченные возможности здоровья не помеха занятиям спортом.

«Это такие же люди, но они мобилизуют все свои возможности и показывают нам, здоровым людям, тягу к здоровому образу жизни», - отметил член Паралимпийского комитета России Николай Котов.

Участниками мероприятия стали мужчины и женщины без возрастных ограничений, являющиеся инвалидами по зрению, слуху, спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Всего в манеже училища олимпийского резерва собралось около 200 человек из разных районов региона.

«Конечно, много сложностей: нужно привезти, обязательно сопровождать эту категорию. Но тем не менее наша задача состоит в том, чтобы с каждым годом в Пензенской области детей с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом, становилось все больше и больше», - подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Этой задаче должна служить адаптивная школа для инвалидов, которая открылась в области в 2017 году. Кроме того, примером остальным могут послужить и высокие спортивные достижения пензенцев. На последних Сурдлимпийских играх в Турции сурская пловчиха Ольга Ключникова завоевала пять золотых медалей.

В рамках этого фестиваля состоялись соревнования по шашкам, шахматам, дартсу, настольному теннису и бочче.

«Это паралимпийский вид спорта. Мы решили культивировать этот спорт в Пензенской области именно среди людей с ограниченными возможностями. Это связано в первую очередь с его доступностью», - рассказал директор областной спортивно-адаптивной школы Александр Елатонцев.

«Суть игры в том, чтобы белый мяч догнал или красный мяч, или синий. Кто больше подогнал мячей, тот и выиграл», - объяснил участник соревнований Николай Крылов.

Областной фестиваль был посвящен Международному дню инвалидов.