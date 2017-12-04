Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 дек 2017|20:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  69.91  |  $  58.99
 

Спорт | В Пензе прошел областной фестиваль для спортсменов-инвалидов

04.12.2017|18:40
Печать

В училище олимпийского резерва прошел областной фестиваль спортсменов-инвалидов. Эти люди доказали, что ограниченные возможности здоровья не помеха занятиям спортом.

«Это такие же люди, но они мобилизуют все свои возможности и показывают нам, здоровым людям, тягу к здоровому образу жизни», - отметил член Паралимпийского комитета России Николай Котов.

Участниками мероприятия стали мужчины и женщины без возрастных ограничений, являющиеся инвалидами по зрению, слуху, спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Всего в манеже училища олимпийского резерва собралось около 200 человек из разных районов региона.

«Конечно, много сложностей: нужно привезти, обязательно сопровождать эту категорию. Но тем не менее наша задача состоит в том, чтобы с каждым годом в Пензенской области детей с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом, становилось все больше и больше», - подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Этой задаче должна служить адаптивная школа для инвалидов, которая открылась в области в 2017 году. Кроме того, примером остальным могут послужить и высокие спортивные достижения пензенцев. На последних Сурдлимпийских играх в Турции сурская пловчиха Ольга Ключникова завоевала пять золотых медалей.

В рамках этого фестиваля состоялись соревнования по шашкам, шахматам, дартсу, настольному теннису и бочче.

«Это паралимпийский вид спорта. Мы решили культивировать этот спорт в Пензенской области именно среди людей с ограниченными возможностями. Это связано в первую очередь с его доступностью», - рассказал директор областной спортивно-адаптивной школы Александр Елатонцев.

«Суть игры в том, чтобы белый мяч догнал или красный мяч, или синий. Кто больше подогнал мячей, тот и выиграл», - объяснил участник соревнований Николай Крылов.

Областной фестиваль был посвящен Международному дню инвалидов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!