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Спорт | В гимназии № 6 прошли соревнования «Мы с мамой дружная пара»

03.12.2017|11:13
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С музыкальной зарядки начались спортивные состязания между теми, кто уже учится в школе, и теми, кому предстоит сесть за парты в следующем году. В гости к первоклассникам 6-й гимназии г. Пензы пришли ребята из детского сада «Машенька», чтобы принять участие в веселых стартах под названием «Мы с мамой дружная пара». Мальчики и девочки вместе с родителями соревновались в меткости, гибкости и скорости.

«Основной смысл - это прежде всего доставить удовольствие от общения родителей с детьми и, конечно же, преемственность начального образования и дошкольного образования», - пояснила заместитель заведующей детским садом № 8 г. Пензы Елена Андриянова.

На этом мероприятии царил не дух соперничества, а атмосфера добра и дружелюбия. Болельщики, большинством из которых были учащиеся гимназии, горячо поддерживали и своих, и чужих.

«Весело, задорно, зарядка с утра. С детьми время вместе проводим. Все хорошо! Только положительные эмоции и ощущения», - подчеркнула участница соревнований Татьяна Учаева.

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