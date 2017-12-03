03.12.2017 | 11:13

С музыкальной зарядки начались спортивные состязания между теми, кто уже учится в школе, и теми, кому предстоит сесть за парты в следующем году. В гости к первоклассникам 6-й гимназии г. Пензы пришли ребята из детского сада «Машенька», чтобы принять участие в веселых стартах под названием «Мы с мамой дружная пара». Мальчики и девочки вместе с родителями соревновались в меткости, гибкости и скорости.

«Основной смысл - это прежде всего доставить удовольствие от общения родителей с детьми и, конечно же, преемственность начального образования и дошкольного образования», - пояснила заместитель заведующей детским садом № 8 г. Пензы Елена Андриянова.

На этом мероприятии царил не дух соперничества, а атмосфера добра и дружелюбия. Болельщики, большинством из которых были учащиеся гимназии, горячо поддерживали и своих, и чужих.

«Весело, задорно, зарядка с утра. С детьми время вместе проводим. Все хорошо! Только положительные эмоции и ощущения», - подчеркнула участница соревнований Татьяна Учаева.