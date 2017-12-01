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Спорт | В Пензе тренеров по баскетболу познакомили с новой методикой обучения

01.12.2017|17:10
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Пензенские тренеры и преподаватели физкультуры могут взять на вооружение новые методики обучения игре в баскетбол. Для них в нашем городе организовали семинар, одной из главных задач которого стала постановка правильной базовой техники.

«Это также защита, дриблинг, взаимопонимание между школьниками и преподавателями», - рассказала организатор семинара из Перми Юлия Широкова.

В качестве лекторов-наставников выступили прославленные спортсмены. Среди них были бронзовый призер олимпиады, заслуженный тренер России Дмитрий Шакулин и член штаба национальной сборной на Чемпионате мира-2010, победитель первенства страны Ильшат Меляев.

Организатором семинара, который проходит во многих регионах, выступила школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет». В Пензе занятия были рассчитаны на 2 дня. В ходе уроков прошло обучение групповым и командным взаимодействиям на площадке, специалисты рассказали о новых прогрессивных методиках, психологической, физической и специальной подготовке юных баскетболистов.

Каждый участник семинара получил свидетельство о прохождении курса лекций.

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