Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 дек 2017|19:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
0oC
Завтра | Дождь |
  69.75  |  $  58.52
 

Спорт | Пензячки стали победительницами первенства России по мини-футболу

01.12.2017|18:23
Печать

Пензенский дубль «Лагуны-УОР» впервые в истории стал победителем открытого первенства России по мини-футболу среди женских команд 1999-2000 года рождения.

В стартовой встрече сурская команда взяла верх над фаворитами турнира - питерской «Авророй». Клуб с берегов Невы шесть лет подряд выигрывал молодежное первенство. Поэтому победу со счетом 3:2 главный тренер «Лагуны» Юрий Новиков считает самой значимой.

«Стратегию игры мы, конечно, давно нарабатывали. Мы играли от обороны, на контратаках использовали ошибки своих противников; когда получалось - навязывали свою игру», - рассказал Юрий Новиков.

В следующем матче пензенские футболистки обыграли «МосПолитех» 2:1 и досрочно обеспечили себе золотые медали. Оба мяча в ворота соперниц забила Мария Самойлова, которая стала лучшим бомбардиром турнира.

«Я думала, что это будет игрок из другой команды», - поделилась девушка.

Последняя игра со «Снежаной-Котельники» для пензячек по сути уже ничего решала. Однако они вышли на площадку настроенными только на победу и разгромили соперниц со счетом 13:0.

После небольшого отдыха «Лагуна» начнет готовиться к первенству первой Лиги Поволжья, которое стартует в январе.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!