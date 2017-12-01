01.12.2017 | 18:23

Пензенский дубль «Лагуны-УОР» впервые в истории стал победителем открытого первенства России по мини-футболу среди женских команд 1999-2000 года рождения.

В стартовой встрече сурская команда взяла верх над фаворитами турнира - питерской «Авророй». Клуб с берегов Невы шесть лет подряд выигрывал молодежное первенство. Поэтому победу со счетом 3:2 главный тренер «Лагуны» Юрий Новиков считает самой значимой.

«Стратегию игры мы, конечно, давно нарабатывали. Мы играли от обороны, на контратаках использовали ошибки своих противников; когда получалось - навязывали свою игру», - рассказал Юрий Новиков.

В следующем матче пензенские футболистки обыграли «МосПолитех» 2:1 и досрочно обеспечили себе золотые медали. Оба мяча в ворота соперниц забила Мария Самойлова, которая стала лучшим бомбардиром турнира.

«Я думала, что это будет игрок из другой команды», - поделилась девушка.

Последняя игра со «Снежаной-Котельники» для пензячек по сути уже ничего решала. Однако они вышли на площадку настроенными только на победу и разгромили соперниц со счетом 13:0.

После небольшого отдыха «Лагуна» начнет готовиться к первенству первой Лиги Поволжья, которое стартует в январе.