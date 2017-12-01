01.12.2017 | 17:19

Первый круг чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги «Дизелист» завершил разгромным поражением.

Начало повторного матча серии против «СКА-Варягов» из Ленинградской области не предвещало бури - команды действовали осторожно и отличились лишь раз. Северяне открыли счет перед самым перерывом.

Провал случился в концовке второго периода. Пензенская команда умудрилась за 9 минут пропустить 4 шайбы и потерять фактические шансы на успех в поединке.

В заключительном отрезке поединка питерцы еще раз использовали численное большинство и установили окончательный результат - 6:0 в свою пользу.

Несмотря на потерю очков, «Дизелист» по итогам первого круга вместе с Белгородом сохранил лидирующие позиции в чемпионате конференции «Запад». Обе дружины имеют 41 очко.

Турнир возобновится 9 декабря, когда пензенская команда встретится в гостях с еще одним представителем группы сильнейших, ярославским «Локо-Юниором».