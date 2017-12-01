01.12.2017 | 12:10

В четверг, 30 ноября, пензенский «Дизелист» потерпел разгромное поражение от питерской команды «СКА-Варяги» в матче регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Соперники «распечатали» ворота Максима Борисова в самом конце первого периода, а во второй 20-минутке забили пензенцам еще четыре шайбы.

Сдержать натиск гостей не получилось даже после замены голкипера на Глеба Носова: при нем питерцы зажгли красный свет за воротами желто-синих еще раз. Итоговый счет - 6:0 в пользу «СКА - Варяги».

«Армейцы спокойно играли по результату и не позволили действующим серебряным призерам НМХЛ забить даже гол престижа. «Дизелист» потерпел самое крупное поражение под руководством Алексея Ваулина», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Таким образом, гости взяли реванш за первый матч, в котором проиграли пензенской команде со счетом 1:2.

После 18 игр «Дизелист» делит первое место турнирной таблицы Западной конференции с клубом «Белгород». В активе обеих команд по 41 очку. «СКА-Варяги» занимает четвертую позицию.

13 декабря подопечные Алексея Ваулина на выезде встретятся с МХК «Полет» из Можайска.