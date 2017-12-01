01.12.2017 | 17:44

Воспитанники СДЮСШОР «Витязь» вернулись из Санкт-Петербурга, где завершился «Кубок Петра Великого» по всестилевому карате, с коллекцией наград.

Этот турнир традиционно собирает лучших бойцов России. Честь Пензенской области защищали Валерия Пилипенко и Александр Затеев - воспитанники Александра Бурментьева. В группе девушек сурская спортсменка трижды поднималась на пьедестал почета.

«Выступлением я как тренер доволен. Например, в соревнованиях по ката Валерия стала третьей, а это дисциплина, в которой она немного послабее. В абсолютной весовой категории она была третьей, и уже в своей весовой категории «до 50 килограммов» вышла в финал», - отметил тренер.

Основной задачей, по словам наставника каратистов, было выполнение норматива кандидата в мастера спорта, и Валерия Пилипенко с ней справилась. По регламенту соревнований право носить почетное звание получали чемпионы и серебряные призеры. В борьбе за золото пензенская каратистка выигрывала у своей соперницы, но была дисквалифицирована.

«Я вела поединок со счетом 1:0, и под конец я заработала два наказания за линию контакта. В последние секунды, когда девочка начала атаковать меня рукой в корпус, я нанесла контратаку ногой, и мне дали наказание», - рассказала Валерия.

Тем не менее Валерия Пилипенко вернулась из Северной столицы кандидатом в мастера спорта с тремя медалями. Еще одно серебро в поединках в весовой категории «до 50 килограммов» завоевал Александр Затеев.

Сейчас воспитанники СДЮСШОР «Витязь» продолжают активные тренировки. В декабре их ждет череда крупных межрегиональных турниров.