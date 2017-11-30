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Спорт | В Пензе пройдет областная эстафета по плаванию на призы губернатора

30.11.2017|15:05
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В субботу, 2 декабря, в Пензе во дворце спорта «Буртасы» пройдет областная эстафета по плаванию на призы губернатора. Соревнования откроются в 11:40, заплывы начнутся в 12:00.

В них будут участвовать сборные команды области, разбитые на три группы. В первую войдут коллективы из Пензы, Заречного и Кузнецка.

Во второй группе будут выступать команды из Башмаковского, Белинского, Бессоновского, Городищенского, Земетчинского, Иссинского, Каменского, Колышлейского, Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Никольского, Нижнеломовского, Пачелмского, Пензенского, Сердобского, Тамалинского, Шемышейского районов, где построены свои крытые плавательные бассейны.

Третью группу составили районы без собственных крытых бассейнов: Бековский, Вадинский, Камешкирский, Кузнецкий, Неверкинский, Сосновоборский и Спасский.

Каждую команду в первой группе представят восемь мужчин и восемь женщин, во второй и третьей - по шесть мужчин и шесть женщин, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В 2016 году на турнире в первой группе победила команда Пензы. Триумфатором эстафеты во второй группе стали спортсмены из Нижнеломовского района. Среди команд третьей группы лучшей была сборная Кузнецкого района.

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Гость|30.11.2017 15:59|

В Сосновоборске вообще-то есть бассейн

Гость|30.11.2017 16:03|

Не ошибся есть

Имя: Гость
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