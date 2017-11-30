30.11.2017 | 16:01

Перед очередным матчем пензенская команда находилась на втором месте в конференции «Запад» Национальной молодежной хоккейной лиги. В этой игре «Дизелисту» противостояли гости из Ленинградской области - клуб «СКА-Варяги».

В начале матча активнее действовали гости, но счет так и не был открыт. Во втором периоде «Дизелист» перехватил инициативу. Капитан пензенцев Антон Антонов забросил шайбу, на которую гости ответили за шесть минут до сирены.

В дополнительное время сурские спортсмены оказались быстрее, и в конце овертайма Наиль Кантеев поразил ворота гостей. В итоге подопечные Алексея Ваулина набрали важные очки, догнали лидера Национальной молодежной хоккейной лиги клуб «Белгород» и разделили с ним первую строчку турнирной таблицы.

Повторная встреча между «Дизелистом» и «СКА-Варягами» состоится 30 ноября.