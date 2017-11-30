30.11.2017 | 10:04

В среду, 29 ноября, хоккеисты пензенского «Дизелиста» на домашнем льду взяли верх над питерской командой «СКА-Варяги» в матче регулярного чемпионата НМХЛ.

«Первый отрезок встречи прошел на высоких скоростях. Над ареной летали искры. Арбитрам несколько раз пришлось остужать пыл хоккеистов. До серьезных рукопашных потасовок дело не дошло», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Во втором периоде пензенцам все-таки удалось открыть счет - постарался Антон Антонов, но в конце третьего периода соперники выравняли положение - 1:1.

Исход поединка решился в овертайме, Наиль Кантеев поставил победную точку в матче - 2:1 в пользу хозяев площадки.

«Гости из Ленинградской области наверняка жаждут реванша в повторной встрече. Она состоится в СЗК «Дизель-Арена» 30 ноября. Начало матча в 15:00 по московскому времени», - добавили в пресс-службе.