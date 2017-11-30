30.11.2017 | 16:46

Тройка лидеров Региональной любительской хоккейной лиги меняется с каждой игрой. В очередном матче на льду «Дизель-Арены» встретились пензенские команды «Метеор» и «Динамо».

Борьба носила бескомпромиссный характер - каждый понимал важность очной дуэли. Долгое время соперники присматривались друг к другу, однако на первый перерыв при нулевом счете уйти не смогли. Метеоровцы агрессивно сыграли на добивание и стали вести 1:0.

Следующий всплеск активности случился в начале третьего периода. И вновь форварды «Метеора» были быстрее динамовских защитников и сумели за короткое время провести две шайбы.

Больше голов зрители не увидели, и игра закончилась с результатом 3:0. Таким образом, победители набрали 10 очков и ворвались в тройку лидеров. «Динамо» сохранило за собой вторую строчку в таблице дивизиона, ну а лидером любительской лиги остается «Вольный» - единственный коллектив, не потерявший ни одного очка.