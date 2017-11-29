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Спорт | В «Воейкове» проведут межрегиональный турнир по карате-кекусинкай

29.11.2017|11:47
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В субботу, 2 декабря, во дворце спорта «Воейков» состоится межрегиональный турнир по карате-кекусинкай среди мужчин и женщин, юниоров и юношей.

В соревнованиях примут участие 260 спортсменов из Московской, Самарской, Саратовской областей, Нижнего Новгорода, Тамбова, Брянска, Волгограда, Кирова, Республики Мордовии, Удмуртской Республики и, конечно, Пензенской области.

Каратисты будут состязаться в дисциплине «кекусин», разделе «кумите», уточнили организаторы.

«В торжественном открытии с показательными выступлениями примут участие 200 младших воспитанников спортивного клуба «ЭDО», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

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