29.11.2017 | 16:08

В Пензе официально дан старт играм нового зимнего сезона проекта «Детский спорт». Планируется, что в нем примут участие тысячи юных приверженцев здорового образа жизни.

«Подготовлено уже 40 хоккейных площадок, которые мы будем заливать в этом году, на 14 из них будут работать дворовые тренеры. Среди видов спорта, которые мы будем развивать в этом году, конечно, хоккей, фигурное катание, которым занимаются в детско-юношеской спортивной школе № 6, шорт-трек», - рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы Владислав Чесноков.

На ледовую арену дворца спорта «Рубин» вышли лучшие школьные хоккейные команды Пензы. Юные фигуристки приветствовали будущих чемпионов.

«Я полагаю, что сегодня здесь присутствуют будущие третьяки, харламовы, кожевниковы, голиковы», - отметил заместитель главы города Пензы Николай Тактаров.

Одним из самых массовых спортивных мероприятий нового зимнего сезона станет «Лыжня России». Эти соревнования пройдут на стадионе «Снежинка».