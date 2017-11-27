27.11.2017 | 17:59

Первый в регионе турнир Judo Family собрал во дворце единоборств «Воейков» несколько десятков участников. Это был настоящий праздник с цветами и показательными выступлениями спортсменов.

Но профессионального мастерства ни от детей, ни родителей не требовалось: в программе турнира доступные задания на координацию, ловкость, гибкость, силу.

«Сын очень хотел поучаствовать в этих соревнованиях, мы решили поддержать ребенка», - рассказал участник соревнований Илья Голдуев.

По замечанию организаторов, спорт всегда объединяет семьи: родители приезжают на тренировки, болеют за детей на соревнованиях. Но в тех случаях они находятся за пределами татами, а на Judo Family мамы, папы и ребята на одной площадке.

«Когда родители сами выйдут на татами, сами прочувствуют, что такое «нервяк», когда на них будут давить другие команды, когда их будут судить судьи, тогда это все, я думаю, создаст позитивную атмосферу», - отметил президент областной федерации дзюдо Эдуард Копылов.

Проигравших в турнире не было, ведь каждая семья достигла высокой планки - показала, что является крепкой, дружной.

Спортивные успехи оценивались кубками и грамотами. Участники, набравшие большее количество баллов, вышли в малый финал, где затем разыграли три призовых места.