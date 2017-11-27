27.11.2017 | 15:30

Во второй игре домашней серии «Дизелист» вновь продемонстрировал свое неоспоримое превосходство над «Тверичами». Несмотря на два удаления в начале матча, пензенцы сумели сконцентрироваться и на 11-й минуте забросили первую шайбу. А чуть позже, использовав численное преимущество, вновь огорчили вратаря соперников.

«Первый период был, я считаю, одним из лучших за все игры в этом сезоне. Очень понравились и содержание, и работа нападающих, и нацеленность команда, и защитники чувствовали себя не скованно», - отметил главный тренер хоккейного клуба «Дизелист» Алексей Ваулин.

Во второй двадцатиминутке «Тверичи» активизировались и не давали возможности сурской дружине завершить атаку. Однако на 31-й минуте Михаилу Потапову удалось пробить оборону соперников и забросить очередную шайбу. Команды ушли на перерыв со счетом 3:0.

Начало заключительного периода ознаменовалось агрессивной игрой гостей, за что они получили удаление двоих хоккеистов. После восстановления численного равенства «Тверичи» сумели забить гол, но на 47-й минуте Иван Таратонькин закрепил победу «Дизелиста», вновь загнав шайбу в створ ворот противника. Итог встречи - 4:1 в пользу пензенцев.

Следующую серию игр подопечные Алексея Ваулина проведут на домашней арене 29 и 30 ноября против клуба «СКА-Варяги».