27.11.2017 | 11:29

Пензенская «Лагуна-УОР» заработала три балла в двух матчах с подмосковной командой «Снежана-Котельники». Выездные игры чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги прошли 24 и 25 ноября.

Первую встречу подопечные Юрия Новикова проиграли со счетом 1:4. Единственный гол забила Александра Чернова.

В ответном матче пензенские спортсменки одержали победу - 4:2. Голы на свой счет записали Ксения Олькова, Юлия Нелюбова и Оксана Пегова. У соперниц автоголом отличилась Татьяна Кулешова.

После четырех встреч «Лагуна-УОР» занимает четвертую строчку турнирной таблицы с четырьмя очками.

«Следующие игры наша команда проведет 15 и 16 декабря в Пензе с клубом «Орел», - сообщили в пресс-службе мини-футбольного клуба.