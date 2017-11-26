26.11.2017 | 11:29

В Пензенской духовной семинарии собрались представители различных стилей боевых искусств. Спортивное мероприятие было посвящено памяти Георгия Победоносца.

«Святой, который пострадал за веру в четвертом столетии, стал символом мужества на все времена и поколения. Неслучайно орден за мужество, один из главных орденов в истории России, назывался Георгиевским», - напомнил первый проректор Пензенской духовной семинарии Николай Грошев.

Организаторами фестиваля выступили Пензенская епархия и духовная семинария, общественный совет при региональном управлении МВД и областная ассоциация боевых искусств.

«Мы прививаем ребятам не только какие-то спортивные навыки, но и чтобы они были сильными духом, не забывали, что они живут в Российской Федерации, что есть такой российский флаг, что есть российский гимн, что есть очень большие и сильные корни у нашей Российской Федерации», - подчеркнул председатель ассоциации боевых искусств Пензенской области Сергей Чистов.

В спортивном зале семинарии в рамках четвертого фестиваля свое мастерство продемонстрировали представители таких видов единоборств, как ушу, айкидо, тхэквондо, карате, тайский бокс и другие.