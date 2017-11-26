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Спорт | В Кузнецке дошкольники начали сдавать нормативы на фестивале ГТО

26.11.2017|14:55
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Кузнецкие дошколята начали сдавать нормы комплекса ГТО. Перед состязаниями прозвучали и стихи о нем.

«Без него никак нельзя. Учит Родину любить, сильным, статным, крепким быть, быстро бегать, прыгать ввысь, жизненных высот достичь», - с удовольствием продекламировал воспитанник детского сада № 29 Матвей Сергеев.

Сдавали нормативы дошколята в два этапа. Первый - в своем детском саду. На второй отобрали лучших спортсменов. Из них сформировали команды по 10 человек для участия в фестивале ГТО, где ребят ожидали пять видов испытаний.

«Прыжок в длину с места, челночный бег три раза по 10 метров, сгибание-разгибание буквой «П» и лежа, метание мяча в цель и наклон вперед из положения стоя. До этого дети сдали обязательный вид - это смешанное передвижение на дистанции 1 километр», - перечислил начальник отдела администрации г. Кузнецка Алексей Салмин.

Через две недели малышей ждут заплывы в бассейне одного из детских садов Кузнецка. Стиль произвольный, дистанция 12-15 метров. И последним испытанием для готовых к труду и обороне дошколят станет лыжная гонка.

По словам Алексея Салмина, дети, сдавшие нормативы комплекса, обязательные виды и дополнительные испытания, будут иметь право на получение знаков ГТО. Всем юным участникам мероприятия вручат особые сертификаты и сладкие призы.

В планах организаторов фестиваля привлечь к сдаче норм ГТО и родителей дошколят. В следующий раз бегать, прыгать и отжиматься взрослые будут вместе со своими детьми.

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