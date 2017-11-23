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Спорт | Пензенские пловцы выиграли три золотые медали на чемпионате России

23.11.2017|09:46
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Анастасия Фесикова, Виктория Андреева и Александр Харланов завоевали золотые награды на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Соревнования проходили в Казани с 18 по 22 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В заключительный день соревнований Анастасия Фесикова показала лучший результат на дистанции 50 м на спине (26,61 секунды). Второй в этой дисциплине стала Мария Каменева, представлявшая Санкт-Петербург и Оренбургскую область (26,68 секунды). Третьей к финишу приплыла Полина Егорова, выступавшая за Башкортостан (26,69 секунды).

Виктория Андреева вырвала победу на 200 м кролем, преодолев дистанцию за 1:55.12. Серебро - у Анастасии Гуженковой, из Самарской области (1:55.14), бронза - у Дарьи Устиновой, представлявшей Свердловскую область (1:55.50).

Александр Харланов не оставил соперникам шансов на 200-метровке баттерфляем, показав время 1:51.19. Второе место занял спортсмен из Калужской области Николай Скворцов, (1:53.43), бронзовую медаль завоевал Александр Прибыток, выступавший за Санкт-Петербург (1:53.65). Еще один пензенец Артем Лазарев стал в заплыве восьмым.

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