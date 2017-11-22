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Спорт | Во дворце единоборств «Воейков» пройдет семейный турнир Judo Family

22.11.2017|11:01
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В воскресенье, 26 ноября, на базе дворца единоборств «Воейков» пройдет семейный турнир по дзюдо Judo Family.

В спортивном празднике примут участие дзюдоисты 2008-2009 года рождения вместе с родителями. Семьям предстоит продемонстрировать силу, ловкость, гибкость, координацию движений, умение работать в команде и волю к победе.

По мнению президента Федерации дзюдо Пензенской области Эдуарда Копылова, этот вид спорта учит самопознанию, сохранению спокойствия в любой жизненной ситуации.

«Это прекрасный способ провести время со своей семьей и единомышленниками с пользой для духовного и физического развития», - отметил он.

На турнир, который стартует в 10:00, приглашаются все желающие.

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Гость|22.11.2017 11:54|

А что же во дворце единоборств не проводят бои по смешанным стилям?!

Имя: Гость
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