22.11.2017 | 11:01

В воскресенье, 26 ноября, на базе дворца единоборств «Воейков» пройдет семейный турнир по дзюдо Judo Family.

В спортивном празднике примут участие дзюдоисты 2008-2009 года рождения вместе с родителями. Семьям предстоит продемонстрировать силу, ловкость, гибкость, координацию движений, умение работать в команде и волю к победе.

По мнению президента Федерации дзюдо Пензенской области Эдуарда Копылова, этот вид спорта учит самопознанию, сохранению спокойствия в любой жизненной ситуации.

«Это прекрасный способ провести время со своей семьей и единомышленниками с пользой для духовного и физического развития», - отметил он.

На турнир, который стартует в 10:00, приглашаются все желающие.